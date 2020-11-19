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19 ноября 2020, 12:45

Число заболевших коронавирусом россиян превысило два миллиона человек

коронавирус в России

За минувшие сутки в России выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 23 610случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране превысило два миллиона человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (6 438) и Санкт-Петербурге (2 312). В Свердловской области инфекцию подхватили 369 человек. Это пятый показатель по стране.

Фото: оперативный штаб

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 2 015 608 россиян. Из них 1 526 656 пациентов уже вылечились. В том числе за последние сутки выписались 25 573 человека.

Фото: оперативный штаб

За последние сутки скончались ещё 463 носителя инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 34 850 россиян.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 70,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано577 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 20 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Число зарегистрированных сегодня случаев стало рекордом суточной заболеваемости.

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Областная газета Свердловской области

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