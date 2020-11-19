Водитель машины скорой помощи Павел, как и все его тагильские коллеги, получил уведомление о расторжении трудового договора с 1 февраля 2021 года. Фото: Галина Соколова

Станции скорой помощи в трёх городах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске – в​​​ начале следующего года переходят на транспортный аутсорсинг. Доставкой бригад медиков на своих машинах и со своими водителями будут заниматься коммерческие организации. От реформы ожидают повышения эффективности социально значимой службы. Но при этом важно, чтобы не пострадали интересы людей, сидящих сегодня за баранкой автомобилей скорой помощи. «Облгазета» выяснила, чего ждут от перемен в Нижнем Тагиле.

Каждый день с двух нижнетагильских станций на помощь людям отправляются 28 бригад Фото: Галина Соколова

В связи с аутсорсингом на станциях скорой помощи Нижнего Тагила с февраля будущего года упраздняются автотранспортное подразделение и ремонтная база. При этом из штата выводятся водители, механики, токари, слесари, сварщики, кладовщики.

– Решение министерством здравоохранения принято, больше в наших услугах оно не нуждается, – прокомментировал ситуацию получивший уведомление начальник гаража Владислав Сердюков. И никто не может гарантировать нам дальнейшее трудоустройство. Ожидание тяжелее всего. Мне 50 лет, воспитываю пятерых детей. Имею высшее юридическое образование. Надеюсь, что на рынке труда мои знания и опыт окажутся востребованными.

Кстати Передача частникам транспортной составляющей скорой помощи широко практикуется в России с 2014 года. Уже во многих регионах медики «пересели» на частников. Первыми это сделали там, где служебный транспорт был крайне изношен. Например, в Чувашии после перевода перевозки больных на аутсорсинг время прибытия машин укладывается в 12 минут, а количество сходов автомобилей скорой помощи с линии из-за поломок сократилось на 40 процентов. Между тем в ряде регионов наблюдались всплески социальной напряжённости. Например, в начале этого года в Екатеринбурге возникли проблемы, когда одного оператора, работающего с тремя станциями скорой помощи, сменил другой. Переходящие на работу в новую коммерческую структуру водители были возмущены тем, что работодатель не спешил заключать трудовые договоры, а предложил им стать самозанятыми. Лишаться соцпакетов люди не захотели и пригрозили массовыми увольнениями. В итоге трудовые отношения с ними были оформлены.

Разумеется, моментально найти в Нижнем Тагиле более сотни квалифицированных специалистов для организации транспортных услуг нереально. Большую часть работающих сегодня в скорой помощи водителей и ремонтников, скорее всего, наймёт оператор, но сколько именно сотрудников ему потребуется? Кроме того, важно, чтобы условия и зарплата там не оказались хуже. Напряжение в коллективе не спадает, перемен ждут без оптимизма.

– Моё личное мнение – из этого ничего хорошего не получится. Читали, как это происходило в других городах (Уфе, Самаре) – с понижением зарплаты, большой текучестью кадров. Опасаемся, что частник будет на всём экономить, – считает водитель Александр Аксютин.

Медики скорой тоже негативно относятся к новациям. Раньше врачи-фельдшеры работали с водителями в одной команде и в случае необходимости могли рассчитывать на помощь. Не будут ли в дальнейшем отношения строиться по схеме «доставить из одной точки в другую»?

Ежедневно скорая помощь Нижнего Тагила получает более 300 вызовов. Фото: Галина Соколова

Сейчас на всех уровнях власти водителям обещают поддержку после увольнения.

В министерстве здравоохранения пообещали «контролировать оформление трудовых отношений между поставщиком услуг и водителями специализированного автотранспорта». Болеют за судьбу водителей и депутаты.

– Пусть работники скорой помощи, получившие уведомления, имеют в виду – и я, и вся тагильская группа депутатов Заксобрания готовы их поддержать в трудоустройстве. Мы будем рядом, – заверил своих избирателей председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.

Сейчас технические службы скорых относятся к минздраву. После реформы они войдут в число коммерческих организаций муниципалитета. Мэрии небезразлично, как сложится судьба каждого уволенного.

– С уважением отношусь к водителям машин скорой помощи – весь этот год они находятся на переднем крае. Когда водители уйдут из ведомства, мы не оставим их один на один с возникающими проблемами, – отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Если понадобится юридическая или любая другая помощь, готовы её оказать.

Интересно Ежедневно скорая помощь Нижнего Тагила получает более 300 вызовов. С двух нижнетагильских станций на помощь людям отправляются 28 бригад.