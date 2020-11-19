Наличие защитной маски в общественном транспорте сейчас обязательно. Фото: Алексей Кунилов

Распространение COVID-19 провоцирует всё новые странности и парадоксы. Если в начале пандемии некоторые люди просто начали бояться окружающих и кричать, когда кто-то нарушает положенную социальную дистанцию, то сейчас в Екатеринбурге стали останавливать движение общественного транспорта из-за противников масок.

– Села на трамвай №8 в этот вторник, чтобы добраться до работы, но он встал уже на следующей остановке из-за другого не едущего впереди трамвая. Транспорт стоял долго, за ним уже успело скопиться ещё несколько трамваев. И только тогда нам объявили, что движение трамваев на этом маршруте остановлено из-за пассажира, который отказывается надеть защитную маску, – с возмущением рассказала «Облгазете» жительница Екатеринбурга Марина Федотова. – В итоге мне и десяткам других разъярённых людей пришлось добираться до места назначения иным способом. Наверняка кто-то опоздал на работу в результате этого, а ведь мы заплатили за проезд. Почему из-за одного «ковид-диссидента» должны страдать все?

Масочный режим в Свердловской области ввели ещё в мае этого года, поэтому конфликты с противниками масок в общественном транспорте случаются постоянно. Однако с наступлением второй волны коронавируса и введением всеобщего масочного режима по всей России таких ситуаций в транспорте уральской столицы стало ещё больше.

– Если человек находится в общественном транспорте без маски, то кондуктор просит его надеть её. Если маска надета неправильно, то пассажиру тоже указывают на это, – рассказали «Облгазете» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Человека, который упорно отказывается надевать маску, просят покинуть транспорт. Если же он не хочет выходить, то сотрудники общественного транспорта должны вызвать полицию, которая установит личность нарушителя и составит протокол об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарных правил, установленных Роспотребнадзором, доходит до 30 тысяч рублей. Сами сотрудники транспорта не могут штрафовать пассажиров и применять физическую силу, чтобы выгнать их. Общественный транспорт не должен двигаться, пока человек не наденет защитную маску.

При этом никаких документов, регламентирующих остановку общественного транспорта, когда кто-то нарушает масочный режим, нет. То есть таким способом в общественном транспорте Екатеринбурга просто исполняют требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

– Задача всего этого – не нажиться на пассажирах, а добиться ответственного отношения людей, – подчёркивают в администрации Екатеринбурга. – Если человек считает, что коронавируса нет и маски не нужны, то необходимо, чтобы он понимал свою долю ответственности за собственное поведение. Мы ставим превыше всего жизнь, здоровье и безопасность людей. Задержки и остановки общественного транспорта нередко случаются и по другим причинам – ДТП, механическая поломка.

Выходит, пассажиры, не доехавшие до пункта назначения из-за какого-то противника защитных масок, могут потребовать от перевозчика возмещения ущерба. По мнению адвоката Свердловской областной коллегии адвокатов Ивана Кадочникова, это реально, если в правилах перевозки не указано, что у перевозчика есть право на приостановление оказания услуги третьим лицам по причине несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Однако в целом к таким ситуациям просится только определение «абсурдные». Коронавирус ставят во главе всего и, исполняя одни рекомендации и требования, почему-то забывают о других обязательствах и просто о здравом смысле.

– Все меры, принимаемые сейчас из-за COVID-19, в принципе кажутся не совсем адекватными, а где-то и незаконными, – считает президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Но если в общественном месте требуют маску, то лучше её надеть, или просто стараться избегать таких мест. Например, временно отказаться от пользования тем же общественным транспортом.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №217 от 20.11.2020 под заголовком «COVID-19 останавливает транспорт»