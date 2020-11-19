Без права на женское счастье: кто и на каких основаниях принимает решение о стерилизации?

Прошёл уже месяц после истории в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов, которая прогремела на всю страну. Несколько пациенток социального учреждения из Екатеринбурга опубликовали в социальных сетях видео, в котором обвинили его руководство в принудительной стерилизации, на которую женщин отправляли из-за того, что в пансионате было запрещено содержать детей. Ситуация вызвала настоящий переполох среди региональных чиновников: сразу несколько ведомств назначили служебные проверки по этим фактам.
Давления не было?
Бывшая пациентка Уктусского пансионата Людмила Гусева рассказала в своём видеообращении, что в 2008 году её отправили на принудительную стерилизацию. Мотивировка, по её словам, была предельно простой – либо ты делаешь операцию, потому что в соцучреждении нельзя держать детей, либо мы переведём тебя в психоневрологический интернат, где условия жизни намного хуже. Наряду с Людмилой Гусевой о принудительной стерилизации заявили ещё несколько пациенток, которые попали туда из детских домов. Всего же, по данным министерства социальной политики Свердловской области, с 2006 по 2016 год стерилизацию в ЦГБ №20 прошли 15 женщин из Уктусского пансионата. В минсоцполитики обратили внимание на то, что процедуры были выполнены по медицинским показаниям: о каком-либо принуждении в официальном комментарии ведомства нет ни слова.
«Министерство социальной политики категорически не приемлет давления на проживающих в социальных учреждениях, – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. – Все попытки оказать давление на клиентов, в том числе обитателей пансионатов, категорически пресекаются. В соцзащите любое принуждение не должно иметь места – это факт. Лично я стараюсь всеми своими действиями изживать любую возможность возникновения фактов принуждения к чему бы то ни было».
Как выяснилось позже, руководство пансионата действительно предлагало женщинам пройти стерилизацию. В 2016 году несколько пациенток пожаловались на это уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Она посетила соцучреждение вместе с сотрудниками общественной организации инвалидов «Клубный дом», которые рекомендовали отказаться от такого метода контрацепции. Видимо, приезд омбудсмена возымел своё действие: в 2017–2020 годах таких случаев не было.
После того как ситуация в Уктусском пансионате прогремела далеко за пределами Среднего Урала, региональное минсоцполитики и министерство здравоохранения Свердловской области назначили служебные проверки. Начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям областного минздрава Наталья Зильбер сообщила «ОГ», что они ещё продолжаются – идёт работа с архивами, изучаются личные дела пациенток и медицинские документы, поэтому комментировать заявления женщин пока рано. К проверкам присоединились правоохранительные органы, которые должны дать юридическую оценку действиям администрации пансионата и ЦГБ №20. Аналогичное обращение к Генеральному прокурору России Игорю Краснову направила и заместитель председателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Дело 10 минут
С медицинской точки зрения женская стерилизация не представляет особой сложности для специалиста. Как пояснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Областного перинатального центра Алёна Каюмова, выполняется эта операция по полису ОМС за счёт государства в любом гинекологическом отделении. Оперативное вмешательство имеет определённые риски, но в целом безопасно.
– Есть несколько вариантов проведения этой операции, – говорит профессор Уральского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Евгений Глухов. – Самый современный – лапароскопическая хирургическая стерилизация. Её выполняют под общим наркозом. Врач делает два прокола в передней брюшной стенке, вводится оптика и с использованием специальных инструментов – хирургических энергий, колец, скобок или клипс – перевязываются маточные трубы, что делает невозможным возникновение беременности. В хороших руках операция занимает 10 минут.
Пройти стерилизацию по собственному желанию женщина может в нескольких случаях, но все они жёстко регламентируются федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Для граждан старше 35 лет или имеющих не менее двух детей операция возможна при отсутствии медицинских показаний, а при их наличии – по утверждению областного минсоцполитики, пациенток Уктусского пансионата стерилизовали именно по медпоказаниям – процедуру проводят независимо от возраста и числа детей. Но в любой из этих ситуаций на руках у врача должно быть добровольное согласие на операцию.
– Если у женщины тяжелая соматическая патология – опухоль головного мозга или порок сердца, и беременность ей противопоказана, тогда в медучреждении собирается консилиум в составе трёх человек: заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, заведующего гинекологическим отделением и врача акушера-гинеколога, – объясняет Евгений Глухов. – Они знакомятся с результатами анализов, обследований пациентки и заключением профильного специалиста. При наличии медицинских показаний комиссия выдаёт ей заключение с полным клиническим диагнозом, заверенное подписями специалистов, и только после этого выполняется хирургическая стерилизация. Но без согласия пациентки проводить операцию никто не будет.
Незаконные операции
По словам женщин из Уктусского пансионата, согласие на стерилизацию они дали под давлением работников соцучреждения. То есть, операция была принудительной. Такое тоже возможно, правда, только в отношении граждан, признанных недееспособными и страдающих психическими заболеваниями. Но решение об этом принимает исключительно суд, и то по заявлению опекуна.
– Проблема половой свободы лиц, находящихся в беспомощном состоянии, возникла в нашей стране в начале 2000-х годов, когда их права существенно ущемлялись, – говорит доцент Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Алёна Калёных. – Обычно руководители психоневрологических интернатов или пансионатов для инвалидов исходят из того, что их пациенты не всегда осознают характер совершаемых действий, и для женщин будет лучше, если администрация убережёт их от нежелательной беременности. Это бесчеловечное отношение, которое практиковали в фашистской Германии и до 1970-х годов в некоторых странах Европы и Америки.
Алёна Калёных добавляет, что без решения суда подобная операция однозначно признаётся незаконной и влечёт за собой уголовную ответственность для её организаторов и исполнителей. По сути, принудительная стерилизация – это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, потому что женщина лишается способности к деторождению. За это врач может получить до восьми лет лишения свободы, а руководитель учреждения – за злоупотребление или превышение должностных полномочий – до четырёх лет.
– Такие прецеденты уже были в российском правосудии, – отмечает юрист. – Десять лет назад Ордынский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего директора Озёрского психоневрологического интерната Григория Банникова, который в 2004–2007 годах допустил проведение незаконной медицинской стерилизации трёх недееспособных пациенток. По приговору суда ему назначили два года лишения свободы условно.
Ещё один аргумент, который используют для принудительной стерилизации, – невозможность совместного проживания матери и новорождённого ребёнка, хотя норма об этом закреплена в Семейном кодексе РФ и в международной Конвенции о правах ребёнка. Во время встречи с пациентами Уктусского пансионата 20 октября Татьяна Мерзлякова заметила, что в случае деторождения в соцучреждениях действительно нет такого понятия как проживание с детьми – они предназначены для престарелых и инвалидов. Эту проблему нужно решать на общероссийском уровне: в федеральном законодательстве на этот счёт ничего не сказано, а отдать ребёнка в детский дом, если мать не лишена родительских прав, органы опеки не могут.
– В качестве возможного варианта можно использовать опыт исправительных колоний, где отбывают наказание беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет, – добавляет Алёна Калёных. – При этих спецучреждениях созданы дома ребёнка, и в некоторых случаях администрация разрешает совместное проживание матери и ребёнка, если у него нет других родственников.
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«Облгазета» пыталась связаться с руководством Уктусского пансионата, чтобы узнать их точку зрения на произошедшее, но на наши звонки они так и не ответили.
Чем закончится история в Уктусском пансионате, ещё не ясно. Татьяна Мерзлякова на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сообщила, что Людмиле Гусевой и другим женщинам могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения, когда они захотят забеременеть, – квоты в областном бюджете на это есть. Выходит очень странно: сначала за государственный счёт женщинам сделали стерилизацию, а сейчас это будут исправлять.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №217 от 20.11.2020 под заголовком «Без права на женское счастье?»