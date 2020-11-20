В 8 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом

По данным на 19 ноября, более 500 заболевших с начала пандемии выявлено в 8 городах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Реже общее число инфицированных достигло 511. За последние сутки COVID-19 в городе подтверждён у 11 человек.

По данным на 19 ноября, более 500 заболевших с начала пандемии выявлено также в Екатеринбурге (23 729), Нижнем Тагиле (2 786), Верхней Пышме (1100), Ревде (1078), Первоуральске (1048), Берёзовском (882) и Серове (634). В остальных свердловских муниципалитетах менее полутысячи инфицированных. Коронавирусная инфекция до сих пор не добралась до окрестностей Таборов. Эта территория выделена белым цветом на карте Роспотребнадзора.

Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из восьми городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (+143),

Ревда (+44),

Берёзовский (+28),

Нижний Тагил (+25),

Верхняя Пышма (+12),

Первоуральск (+11),

Реж (+11),

Серов (+4).

Всего в Свердловской области было выявлено 369 новых заболевших. Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 за время пандемии был вновь обновлён. Всего в регионе зарегистрировано более 42 тысяч инфицированных. Вылечились и выписались из больниц 34,2 тысячи пациента уже вылечились. На лечении остаются около 7 тысяч свердловчан.