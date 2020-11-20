В 8 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Реже общее число инфицированных достигло 511. За последние сутки COVID-19 в городе подтверждён у 11 человек.
По данным на 19 ноября, более 500 заболевших с начала пандемии выявлено также в Екатеринбурге (23 729), Нижнем Тагиле (2 786), Верхней Пышме (1100), Ревде (1078), Первоуральске (1048), Берёзовском (882) и Серове (634). В остальных свердловских муниципалитетах менее полутысячи инфицированных. Коронавирусная инфекция до сих пор не добралась до окрестностей Таборов. Эта территория выделена белым цветом на карте Роспотребнадзора.
Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из восьми городов-лидеров выглядит так:
- Екатеринбург (+143),
- Ревда (+44),
- Берёзовский (+28),
- Нижний Тагил (+25),
- Верхняя Пышма (+12),
- Первоуральск (+11),
- Реж (+11),
- Серов (+4).
Всего в Свердловской области было выявлено 369 новых заболевших. Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 за время пандемии был вновь обновлён. Всего в регионе зарегистрировано более 42 тысяч инфицированных. Вылечились и выписались из больниц 34,2 тысячи пациента уже вылечились. На лечении остаются около 7 тысяч свердловчан.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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