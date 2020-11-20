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20 ноября 2020, 07:15

В 8 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

По данным на 19 ноября, более 500 заболевших с начала пандемии выявлено в 8 городах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Реже общее число инфицированных достигло 511. За последние сутки COVID-19 в городе подтверждён у 11 человек.

По данным на 19 ноября, более 500 заболевших с начала пандемии выявлено также в Екатеринбурге (23 729), Нижнем Тагиле (2 786), Верхней Пышме (1100), Ревде (1078), Первоуральске (1048), Берёзовском (882) и Серове (634). В остальных свердловских муниципалитетах менее полутысячи инфицированных. Коронавирусная инфекция до сих пор не добралась до окрестностей Таборов. Эта территория выделена белым цветом на карте Роспотребнадзора.

Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из восьми городов-лидеров выглядит так:

  • Екатеринбург (+143),
  • Ревда (+44),
  • Берёзовский (+28),
  • Нижний Тагил (+25),
  • Верхняя Пышма (+12),
  • Первоуральск (+11),
  • Реж (+11),
  • Серов (+4).

Всего в Свердловской области было выявлено 369 новых заболевших. Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 за время пандемии был вновь обновлён. Всего в регионе зарегистрировано более 42 тысяч инфицированных. Вылечились и выписались из больниц 34,2 тысячи пациента уже вылечились. На лечении остаются около 7 тысяч свердловчан.

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