Дорожное строительство в Свердловской области получило федеральную оценку

Марат Хуснуллин вручил министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову диплом за достижение высоких результатов в реализации нацпроекта "БКАД". Фото: Информавтодор.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову диплом за достижение высоких результатов в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". По этому показателю Средний Урал вошёл в число лучших регионов.

Василий Старков в ходе отраслевого форума "Транспортная неделя" заявил, что это важная оценка командной работы, которую возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Учитывался целый ряд показателей, в числе которых не только количество уложенного асфальта, но и показатели снижения аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП, взаимодействие с общественностью, информационная открытость проекта, скорость контрактации работ и другие", - уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в нынешнем году на Среднем Урале в рамках нацпроекта отремонтировали 180 км городских улиц и региональных трасс. В частности, в Екатеринбурге общая протяжённость участков, где было уложено новое покрытие, составляет 46 км, а в Нижнем Тагиле - 36,8 км.