Роспотребнадзор дал 8 советов, как говорить с ребёнком о коронавирусе

Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытьё рук. Фото: Роспотребнадзор

Ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября, Роспотребнадзор подготовил восемь советов, как говорить с детьми о коронавирусе. По мнению специалистов, поддерживающий разговор в семье поможет справиться с тревогой из-за информации, поступающей из Интернета и по телевизору.

Санврачи рекомендуют:

задавать открытые вопросы детям и слушать их (позволить ребёнку свободно говорить, использовать разные методы для объяснения, в том числе рисование),

быть честными и объяснять правду доступным языком (если нет ответа на вопрос, то лучше не придумывать, а попытаться найти его вместе, например, на сайтах ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения),

"Объясните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам", - советуют в Роспотребнадзоре.

показать, как защитить себя и своих друзей,

"Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытьё рук. Это не должен быть запугивающий разговор", - отмечают специалисты.

подбадривать детей,

проверять, испытывают ли они на себе стигму или распространяют её (важно убедиться, что дети не испытывают и не способствуют издевательствам),

рассказывать о помощниках (детям важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость, а также о врачах и учёных, которые в период пандемии коронавируса принимаю меры - борятся с инфекцией),

заботиться о себе (детям поможет справиться с тревогой тот факт, что взрослые спокойны и контролируют ситуацию),

заботиться о детях (в конце разговора важно понять уровень беспокойства детей, наблюдая за языком тела, тоном глооса и дыханием).