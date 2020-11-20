Роспотребнадзор дал 8 советов, как говорить с ребёнком о коронавирусе

Ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября, Роспотребнадзор подготовил восемь советов, как говорить с детьми о коронавирусе. По мнению специалистов, поддерживающий разговор в семье поможет справиться с тревогой из-за информации, поступающей из Интернета и по телевизору.
Санврачи рекомендуют:
- задавать открытые вопросы детям и слушать их (позволить ребёнку свободно говорить, использовать разные методы для объяснения, в том числе рисование),
- быть честными и объяснять правду доступным языком (если нет ответа на вопрос, то лучше не придумывать, а попытаться найти его вместе, например, на сайтах ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения),
"Объясните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам", - советуют в Роспотребнадзоре.
- показать, как защитить себя и своих друзей,
"Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытьё рук. Это не должен быть запугивающий разговор", - отмечают специалисты.
- подбадривать детей,
- проверять, испытывают ли они на себе стигму или распространяют её (важно убедиться, что дети не испытывают и не способствуют издевательствам),
- рассказывать о помощниках (детям важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость, а также о врачах и учёных, которые в период пандемии коронавируса принимаю меры - борятся с инфекцией),
- заботиться о себе (детям поможет справиться с тревогой тот факт, что взрослые спокойны и контролируют ситуацию),
- заботиться о детях (в конце разговора важно понять уровень беспокойства детей, наблюдая за языком тела, тоном глооса и дыханием).
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