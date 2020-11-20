В Свердловской области за сутки выявили 372 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 372 случая COVID-19 были выявлены в Свердловской области. Это новый суточный рекорд за весь период пандемии коронавируса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован вчера. 19 ноября сообщалось о 369 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 460 свердловчан.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+136), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Ивделя, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

По данным регионального оперштаба, за сутки отмечается больше выздоровевших, чем заболевших. Так, из больниц выписались ещё 376 человек. Всего выздоровели 34 629. На лечении остаются более семи тысяч граждан. Состояние 458 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 509 – как средней степени тяжести (пациенты, находящиеся на лечении в государственных и муниципальных больницах).

Также за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, всего – 933.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в Екатеринбурге стали останавливать движение общественного транспорта из-за противников масок. Из-за одного «ковид-диссидента» страдают остальные пассажиры.

Известно, что человека, который упорно отказывается надевать маску, просят покинуть транспорт. Если же он не хочет выходить, то сотрудники общественного транспорта должны вызвать полицию, которая установит личность нарушителя и составит протокол об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарных правил, установленных Роспотребнадзором, доходит до 30 тысяч рублей.

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