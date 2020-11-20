Ольга Ковтун ответила на возмущение студентов, направляемых на работу в медучреждения

Ольга Ковтун прокомментировала недовольство студентов, направляемых на работу в медучреждения. Фото: Алексей Кунилов.

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун разъяснила, на каких условиях студенты работают в поликлиниках и больницах Свердловской области. Её удивили вопросы будущих медиков о том, как будет оплачиваться их труд.

В ходе онлайн-встречи со студентами Ольга Ковтун рассказала, что ординаторы и студенты, работающие в качестве младшего и среднего медперсонала, официально трудоустроены в медицинские организации. В ковидных госпиталях студенты работают добровольно, они получают федеральные и региональные выплаты в виде грантов.

Что касается практической подготовки, то за неё в соответствии с поручением Президента России студентам вуза будут предусмотрены выплаты по 10 тыс. рублей.

Ольга Ковтун прокомментировала недовольство студентов, требующих оплаты практики. Ректор рассказала, что во время её обучения в вузе студенты не задавали вопросов о деньгах за помощь практическому здравоохранению.

«Через полгода вам работать в медицине. Вы сделали осознанный выбор служить медицине, быть верным своей профессии. У вас есть уникальная возможность помочь своим будущим коллегам, приобрести уникальный практический опыт», - обратилась Ольга Ковтун к шестикурсникам университета.

Также ректор УГМУ отметила, что практика студентов-медиков проходит в поликлиниках, а не в госпиталях для пациентов с коронавирусом. При этом риски заразиться всё равно имеются. Чтобы обезопасить себя, своих близких и пациентов, практиканты должны строго соблюдать все санитарные правила.

Напомним, в начале ноября сообщалось о том, что в медучреждения Среднего Урала направлены более 900 студентов-медиков. Ранее эту ситуацию также прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.