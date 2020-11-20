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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 ноября 2020, 13:14

24 318 человек заболели коронавирусом в России за минувшие сутки

коронавирус

24 318 человек заболели коронавирусом в России за минувшие сутки. Фото: Галина Соловьева.

За сутки в России выявлено 24 318 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 039 926.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 6 902. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 372 человека. Это рекордный показатель для Среднего Урала за весь период пандемии.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 24 758 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 551 414 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 461 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 35 311 человек.

Накануне число заболевших COVID-19 россиян превысило два миллиона человек. За предыдущие сутки было выявлено 23 610 инфицированных.

Добавим, ко Всемирному дню ребёнка, который отмечается 20 ноября, Роспотребнадзор подготовил восемь советов, как говорить с детьми о коронавирусе. По мнению специалистов, поддерживающий разговор в семье поможет справиться с тревогой из-за информации, поступающей из Интернета и по телевизору.

Фото: Роспотребнадзор

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Областная газета Свердловской области

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