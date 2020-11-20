Свердловским медикам передали 200 автомобилей из автопарков мэрий

Транспорт медицинским учреждениям передали вместе с водителями. Фото: Павел Ворожцов.

Администрации свердловских муниципалитетов на время передали медикам почти 200 легковых автомобилей. Это сделали для того, чтобы помочь врачам быстрее добираться к пациентам в условиях пандемии.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, транспорт медицинским учреждениям передали вместе с водителями. Количество выделяемых врачам машин было определено с учётом потребности в них.

Так, в Горноуральский и Сысертский ГО, отличающиеся большим количеством удалённых друг от друга населённых пунктов, получили по 13 автомобилей. Для работы врачей в Берёзовском ГО привлекли 12 машин. Также транспорт получили врачи из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ирбита, Камышлова, Пышминского ГО и других муниципалитетов, нуждающихся в этом.

Напомним, мэриям городов Среднего Урала не впервые приходится делиться своим транспортом с теми, кто борется с коронавирусом. Так, весной машины из гаражей администраций были переданы волонтёрам, которые доставляли продукты и необходимые товары находящимся на самоизоляции.