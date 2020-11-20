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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 ноября 2020, 16:29

На Среднем Урале планируется сокращение числа коек для пациентов с COVID-19

Койка

Сейчас на Среднем Урале имеется около 10 тыс. инфекционных коек. Фото: Александр Зайцев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на встрече с журналистами сообщил, что власти региона планируют перевести ряд коек для пациентов с коронавирусом в плановый режим работы. По его словам, сейчас на Среднем Урале имеется около 10 тыс. инфекционных коек.

Павел Креков заявил о том, что в Свердловской области всё ещё наблюдаются высокие показатели заболеваемости, хотя ситуация заметно стабилизировалась. В связи с этим увеличивается число свободных коек.

"Если эта тенденция сохранится, то с конца следующей недели мы сможем часть коечного фонда вернуть в оказание плановой помощи. Это одна из наших основных задач", - рассказал замгубернатора.

По его словам, всего на Среднем Урале имеется 35-36 тыс. коек, из которых около 10 тыс. выделены под больных коронавирусом. Он отметил, что ситуация осложняется угрозами заноса коронавируса в "чистые" больницы, когда инфекция выявляется спустя 8-10 дней после госпитализации пациента.

Напомним, что в ходе этой же встречи Павел Креков рассказал, что учебный год-2020/2021 может быть продлён до конца июня. При этом проводить ЕГЭ планируют в очном формате.

За прошедшие сутки в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости - COVID-19 обнаружили у 372 человек. При этом количество выздоровевших превышает число новых заболевших - из больниц выписали 376 свердловчан.

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