Около 30% обследованных свердловчан имеют антитела к коронавирусу

По словам Павла Крекова, Средний Урал достиг отметки в 31 тыс. анализов в день. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что около 30% прошедших исследование свердловчан имеют антитела к коронавирусу. Он подчеркнул, что Средний Урал достиг отметки в 31 тыс. анализов в день.

"Из весенне-летнего периода мы выходили с 17-18% свердловчан с антителами к COVID-19. Думаю, сейчас мы находимся в районе 30%, и специалисты со мной соглашаются", - сказал Павел Креков в ходе разговора с журналистами.

Он заявил, что до конца года Свердловская область получит 3 700 доз вакцины от коронавируса "Спутник V", а чуть позже в регион доставят также препарат "ЭпиВакКорона". С конца декабря - начала января на Среднем Урале начнётся массовая вакцинация от COVID-19. По словам замгубернатора, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском уже подготовлены пункты для хранения вакцин.

Как сообщала ранее сегодня "Областная газета", на этой пресс-конференции Павел Креков говорил, что власти региона планируют перевести ряд коек для пациентов с коронавирусом в плановый режим работы. Всего на Среднем Урале имеется 35-36 тыс. коек, из которых около 10 тыс. выделены под больных COVID-19.

За прошедшие сутки в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости - COVID-19 обнаружили у 372 человек. При этом количество выздоровевших превышает число новых заболевших - из больниц выписали 376 свердловчан.