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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 ноября 2020, 08:59

Карта заболеваемости: ещё в двух свердловских муниципалитетах число случаев COVID-19 превысило 900

Всего по области с начала пандемии подтверждено 42 460 диагнозов COVID-19.

Всего по области с начала пандемии подтверждено 42 460 диагнозов COVID-19. ФОто: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи обновили карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. Ещё в двух муниципалитетах региона число заболевших превысило 900 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, отметку в 900 заболевших преодолели Берёзовский (919), а также Каменск-Уральский и Каменский район (911). Всего по области с начала пандемии подтверждено 42 460 диагнозов COVID-19. 34 629 свердловчан уже выздоровели.

В Екатеринбурге за всё время заболели 23 865 человек, в Нижнем Тагиле – 2804, в Верхней  Пышме – 1123. Более тысячи заразившихся выявлено также в Ревде (1105) и Первоуральске (1060).

Внизу таблицы существенных изменений не произошло: меньше всего случаев заболевания выявлено в  Пелыме (3), Гарях (4) и пгт Малышева (6). С инфекцией не столкнулись жители Таборов - эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили ещё 372 случая COVID-19, что стало очередным рекордом суточной заболеваемости в  регионе.

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