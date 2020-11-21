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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 ноября 2020, 13:15

Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19

Общее число летальных случаев достигло 943.

Общее число летальных случаев достигло 943. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались десять человек. Общее число летальных случаев достигло 943.

Информацию о десяти летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией. 

«Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 943», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за минувшие сутки скончались 467 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 35 778 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 378 случаев заражения. Это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе.

Областная газета Свердловской области

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