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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2020, 08:59

В Екатеринбурге выявлено более 24 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

С инфекцией не столкнулись жители Таборов - эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

С инфекцией не столкнулись жители Таборов - эта территория единственная отмечена на карте белым цветом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. В Екатеринбурге число случаев заражения превысило 24 тысячи.

Согласно данным, опубликованным на сайте регионального управления Роспотребнадзора, по всей Свердловской области с начала пандемии выявлено 42 838 случаев инфицирования. Из них 24037 – в уральской столице. В Нижнем Тагиле подтверждено 2818 диагнозов, в Верхней Пышме 1134, в Ревде 1111, а в Первоуральске – 1071.

Более 900 заболевших также выявлено ещё в двух муниципалитетах – Берёзовском (938) и Каменск-Уральском и Каменском районе (937).

Внизу таблицы существенных изменений не произошло: меньше всего случаев заболевания выявлено в  Пелыме (3), Гарях (4) и пгт Малышева (6). С инфекцией не столкнулись жители Таборов - эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили ещё 378 случаев COVID-19, что стало очередным рекордом суточной заболеваемости в  регионе. Добавим, что более 35 тысяч свердловчан уже вылечились.

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Областная газета Свердловской области

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