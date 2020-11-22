Число заболевших коронавирусом свердловчан превысило 43 тысячи

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 223 заболевших. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 385 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 185 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артинского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхотурья, Богдановича, Ивделя, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Качканара, Красноуральска, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сосьвы, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тугулымского, Талицкого городских округов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 223 заболевших. Из них 35 398 пациентов уже вылечились. В том числе, за последние сутки из больниц выписались 387 человек. На лечении находятся около 8 тысяч свердловчан.

Состояние 548 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 220 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё восемь свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 951 житель региона.

Напомним, суточный рекорд заболеваемости на Среднем Урале фиксируется практически ежедневно. Предыдущий максимум был выявлен накануне - заболели 378 человека.

С картой распространения новой коронавирусной инфекции по региону можно ознакомиться здесь.