За сутки в России подтвердили 24 581 диагноз COVID-19

С начала пандемии в стране заболели 2 089 329 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлен 24 581 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 2 089 329 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (6575) и Санкт-Петербурге (2668). В Свердловской области заразились 385 человек. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С начала пандемии с болезнью справились 1 595 443 россиянина. В том числе за последние сутки из больниц выписался 18 008 человек.

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки скончался ещё 401 носитель инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 36 179 россиян.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 72,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 590 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 478 806 человек.

Напомним, что за прошлые сутки в России было выявлено 24 822 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что стало новым рекордом суточной заболеваемости в стране.