Более 500 заболевших коронавирусом - уже в 11 городах Свердловской области

На 11 городов-лидеров приходится почти 80% заболевших. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в свердловских городах. Общее число инфицированных достигло 500 в Краснотурьинске и Нижнесергинском районе.

По данным на 22 ноября, более 500 диагнозов COVID-19 с начала пандемии поставлено в 11 муниципалитетах. Среди них - Екатеринбург (24 222), Нижний Тагил (2 829), Верхняя Пышма (1 141), Ревда (1 124), Первоуральск (1 089), Каменск-Уральский и Каменский район (955), Берёзовский (982), Серв (654), Реж (520), Краснотурьинск (503) и Нижнесергинский район (500). Общее число инфицированных в регионе перевалило за 43 тысячи. На 11 городов-лидеров приходится почти 80% заболевших.

Эти территории выделены красны цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее полутысячи инфицированных. Белым остаются выделены окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из 11 городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (+185),

Берёзовский (+44),

Каменск-Уральский и Каменский район, Первоуральск (+18),

Ревда (+13),

Краснотурьинск (+12),

Нижний Тагил (+11),

Верхняя Пышма, Серов (+7),

Реж (+6),

Нижнесергинский район (+2).

Добавим, что в выходные рекорд суточной заболеваемости в Свердловской области обновлялся. Было выявлено 378 и 385 новых случаев коронавируса в субботу и воскресенье соответственно.