Более 500 заболевших коронавирусом - уже в 11 городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в свердловских городах. Общее число инфицированных достигло 500 в Краснотурьинске и Нижнесергинском районе.
По данным на 22 ноября, более 500 диагнозов COVID-19 с начала пандемии поставлено в 11 муниципалитетах. Среди них - Екатеринбург (24 222), Нижний Тагил (2 829), Верхняя Пышма (1 141), Ревда (1 124), Первоуральск (1 089), Каменск-Уральский и Каменский район (955), Берёзовский (982), Серв (654), Реж (520), Краснотурьинск (503) и Нижнесергинский район (500). Общее число инфицированных в регионе перевалило за 43 тысячи. На 11 городов-лидеров приходится почти 80% заболевших.
Эти территории выделены красны цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее полутысячи инфицированных. Белым остаются выделены окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.
Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из 11 городов-лидеров выглядит так:
- Екатеринбург (+185),
- Берёзовский (+44),
- Каменск-Уральский и Каменский район, Первоуральск (+18),
- Ревда (+13),
- Краснотурьинск (+12),
- Нижний Тагил (+11),
- Верхняя Пышма, Серов (+7),
- Реж (+6),
- Нижнесергинский район (+2).
Добавим, что в выходные рекорд суточной заболеваемости в Свердловской области обновлялся. Было выявлено 378 и 385 новых случаев коронавируса в субботу и воскресенье соответственно.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале