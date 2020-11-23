Роспотребнадзор продлил действие противокоронавирусных мер ещё на год

Действие санитарных правил, направленных на борьбу с распространением коронавируса в России, продлено до 1 января 2022 года. Ранее они вводились на срок до начала 2021 года.
До этой даты сохранятся, в частности, требования об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшими.
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. Этот документ вносит изменения в утверждённые ранее правила профилактики COVID-19.
Теперь срок проведения исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию. Выписка пациента из стационара для продолжения лечения на дому может быть выполнена до получения отрицательного теста (исключение составляют пациенты, проживающие в коммунальных квартирах, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).
Тестирование контактных лиц теперь проводится только при появлении симптомов заболевания. Если же в течение двух недель они не проявились, изоляция прекращается без проведения лабораторного исследования.
Добавим, по последним данным, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 2 089 329 человек.
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