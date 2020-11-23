В Свердловской области выявили 389 заболевших коронавирусом за сутки

Больше всего пациентов с COVID-19 - 180 человек - обнаружили в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области шестой день подряд регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 389 случаев заражения.

Больше всего пациентов с COVID-19 - 180 человек - обнаружили в Екатеринбурге. Также инфицированные есть среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слобода-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО.

Всего за время пандемии на Среднем Урале зафиксировали 43 612 заразившихся COVID-19.

Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с инфекцией, в настоящее время 553 свердловчанина с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии, из них 220 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Число выписанных пациентов превзошло число заболевших граждан. Так, за прошедшие 24 часа из больниц ушли 394 человека. Общее число выписанных достигло 35 792.

Коронавирус унёс жизни ещё 10 человек. С начала пандемии его жертвами стал 961 житель Свердловской области.

Напомним, рекорд суточной заболеваемости вирусом, установленный в регионе в начале лета, был побит 18 ноября, когда было зарегистировано 358 случаев болезни. С тех пор число выявляемых больных ежедневно растёт.