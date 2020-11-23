В России впервые обнаружили более 25 тысяч пациентов с коронавирусом за сутки

Ещё 25 173 россиянина получили положительный результат тестирования на коронавирус. Это на 351 случай заражения больше предыдущего рекорда суточной заболеваемости.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, новые пациенты обнаружены в 85 регионах страны. В Москве подтвердили 6 866 диагнозов, в Санкт-Петербурге - 2 926. Свердловская область по числу заболевших за сутки оказалась на пятом месте в стране и побила свой очередной рекорд.
За всё время пандемии в стране зафиксировали 2 114 502 заразивишхся COVID-19. Большинство граждан - 1 611 445 человек - уже справились с болезнью, в том числе 16 002 россиянина выздоровели за последние сутки. В то же время 36 540 заболевших скончались, в частности, 361 человек - за прошедшие 24 часа.
Добавим, в течение трёх предыдущих дней в стране фиксировали более 24 тыс. случаев инфицирования. Так, например, накануне стало известно о 24 581 новом заражённом. Более 25 тыс. заболевших за сутки зарегистрировано впервые за всё время пандемии.
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