Свердловский минздрав опубликовал список лекарств для лечения COVID-19 на дому

Составленные схемы предназначены для лечения пациентов с лёгким и среднетяжёлым течением инфекции (с пневмонией и без). Препараты назначаются только после консультации с врачом. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о порядке обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Составлены схемы лечения с перечнем препаратов.

Они предназначены для пациентов с лёгким и среднетяжёлым течением инфекции (с пневмонией и без). Согласно схемам, заразившимся должны назначать противовирусные препараты, препараты интерферона (в виде капель в нос), парацетамол, а также препараты, препятствующие тромбообразованию. В случае среднетяжёлого течения заболевания могут добавляться антибиотики. Лекарства назначаются и выдаются только после консультации с врачом.

Чтобы лечиться на дому, свердловчане должны подписывать согласие. Медикам предписано узнавать о здоровье таких пациентов ежедневно, в том числе помощью телемедицинских технологий. Лекарства назначаются при обследовании в амбулаторном КТ-центре, или врачи будут раздавать их во время визита пациентов. В случае ухудшения состояния необходимо вызывать скорую помощь или сообщить об этом в поликлинику по месту жительства.

Публикуем схемы лечения, составленые свердловским минздравом.

Фото: приказ минздрава

Фото: приказ минздрава

Фото: приказ минздрава

Фото: приказ минздрава