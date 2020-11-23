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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 ноября 2020, 16:14

Свердловский минздрав опубликовал список лекарств для лечения COVID-19 на дому

Девушка в маске держит в руках таблетки

Составленные схемы предназначены для лечения пациентов с лёгким и среднетяжёлым течением инфекции (с пневмонией и без). Препараты назначаются только после консультации с врачом. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о порядке обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Составлены схемы лечения с перечнем препаратов.

Они предназначены для пациентов с лёгким и среднетяжёлым течением инфекции (с пневмонией и без). Согласно схемам, заразившимся должны назначать противовирусные препараты, препараты интерферона (в виде капель в нос), парацетамол, а также препараты, препятствующие тромбообразованию. В случае среднетяжёлого течения заболевания могут добавляться антибиотики. Лекарства назначаются и выдаются только после консультации с врачом.

Чтобы лечиться на дому, свердловчане должны подписывать согласие. Медикам предписано узнавать о здоровье таких пациентов ежедневно, в том числе  помощью телемедицинских технологий. Лекарства назначаются при обследовании в амбулаторном КТ-центре, или врачи будут раздавать их во время визита пациентов. В случае ухудшения состояния необходимо вызывать скорую помощь или сообщить об этом в поликлинику по месту жительства.

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Публикуем схемы лечения, составленые свердловским минздравом.

Фото: приказ минздрава
Фото: приказ минздрава
Фото: приказ минздрава
Фото: приказ минздрава

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