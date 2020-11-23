Добровольно или принудительно: как трудятся студенты-медики в свердловских поликлиниках и больницах во время пандемии коронавируса?

В поликлиниках студенты, по словам руководства УГМУ, будут заниматься работой с документацией и обзвоном пациентов Фото: Алексей Кунилов

Чтобы восполнить катастрофический дефицит медицинских кадров, который выявился на фоне пандемии коронавируса, в Свердловской области для помощи в поликлиниках и больницах стали привлекать студентов-медиков. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) даже изменили учебный план практики старшекурсников направлений «Лечебное дело» и «Педиатрия», включив в него обязательную работу в поликлиниках во время пандемии, что наделало много шума. Журналист «ОГ» узнал, где работают уральские студенты-медики в условиях COVID-19 и положена ли им оплата за это.

И учёба, и работа

Помогать свердловским врачам бороться с коронавирусом некоторые студенты-медики захотели ещё весной этого года. Таких смельчаков-ординаторов и учащихся последних курсов официально трудоустроили в свердловские больницы, где лечат пациентов с COVID-19, и они стали трудиться наравне с другими врачами в качестве младшего медицинского персонала. Например, в Каменске-Уральском студент шестого курса УГМУ, будущий врач-терапевт Всеволод Сычёв уже несколько месяцев работает постовым медицинским братом в корпусе городской больницы, полностью отведённом под коронавирусных больных.

– Такая работа очень полезна, так как на практике многие вещи воспринимаются по-другому. Плюс можно учиться профессии, не отходя от пациентов, и легко запоминать препараты, – рассказывает Всеволод Сычёв. – Хорошо, что в больнице пошли навстречу студентам и не заставляют выбирать между работой и учёбой. Я успеваю заниматься и тем, и другим, но некоторые уволились, не выдержав такого напряжения.

В поликлиники же студентов-медиков не привлекали, пока не пришла вторая волна коронавируса и свердловские власти не поняли, что имеющийся медперсонал не справляется с возросшей нагрузкой. В итоге студентам медицинских учреждений региона сообщили, что все желающие на добровольных началах могут помогать свердловским медикам в колл-центрах в поликлиниках, и добровольцы нашлись.

– Нам звонят с разными вопросами. Мы даём номера горячих линий, помогаем с вызовом врача на дом, оказываем психологическую поддержку, – рассказала студентка четвёртого курса по специальности «Сестринское дело» Медицинского колледжа Уральского государственного университета путей сообщения Дарья Габова, которая принимает звонки в распределительном колл-центре всех поликлиник Ленинского района при екатеринбургской ЦГБ №6. – Люди встревожены, и важно успокоить их, вселить уверенность, что человека услышат и ему помогут.

Другие студенты-медики занимаются телефонным опросом коронавирусных больных, которые лечатся на дому: спрашивают об их состоянии здоровья по специально разработанному списку вопросов и передают информацию лечащему врачу. Благодаря гибкому графику дежурств в колл-центрах и комбинированной форме обучения студенты могут подключаться к дистанционным лекциям и посещать практические занятия. Кроме того, такая по сути волонтёрская работа частично засчитывается как производственная практика.

– Работа в колл-центрах даёт очень серьёзный практический опыт, который может усилить некоторые фрагменты образовательной программы, – считает директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина. – Это умение студентов взаимодействовать с людьми в дистанционном режиме, вызывать к себе доверие, выявлять проблемы – всё это те коммуникационные навыки, которые необходимы каждому медицинскому сотруднику. Кроме того, мы уже приняли решение внести в учебную программу курс по работе оператора медицинского колл-центра, которая будет считаться дополнительной профессиональной квалификацией выпускника.

А что взамен?

Однако добровольцев в свердловских поликлиниках, судя по всему, оказалось недостаточно, раз в УГМУ подготовили два приказа, по которым студенты старших курсов направлений «Лечебное дело» и «Педиатрия» обязаны отработать образовательный модуль в «условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». То есть обязаны пройти соответствующую практику, без которой не получат диплом. В Интернете сразу стали появляться комментарии студентов, возмущающихся тем, что они будут бесплатно и в обязательном порядке рисковать своей жизнью. Ажиотаж подогрели и местные СМИ. Ректорат УГМУ несколько дней не комментировал этот вопрос, но потом ответил, что они руководствовались письмом министра здравоохранения России Михаила Мурашко о возможности направить на практику обучающихся для помощи медикам во время пандемии.

– Шестой курс решением нашего ректората и по очень серьёзной просьбе министерства здравоохранения Свердловской области и городского управления здравоохранения привлекается на практическую подготовку в качестве помощников врачей, – сказала ректор УГМУ Ольга Ковтун во время прямой онлайн-линии со студентами вуза. – Мы стоим на позиции, что вам через полгода работать в медицине. Вы сделали осознанный выбор служить медицине, быть верными своей профессии. У вас есть уникальная возможность помочь медикам, своим будущим коллегам, и приобрести практический опыт.

Ректор УГМУ отметила, что никто не будет в обязательном порядке направлять старшекурсников в ковидные учреждения, практику они будут проходить только в поликлиниках. И не бесплатно: по словам Ольги Ковтун, всем студентам-медикам, помогающим сейчас в поликлиниках, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, назначат дополнительные выплаты. Студенты медицинских училищ до конца года смогут ежемесячно получать по семь тысяч рублей, студенты медвузов, аспиранты и ординаторы – по десять тысяч рублей.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, теоретически от подобной практики можно отказаться, но тогда «возникает вопрос о логике выбора профессии врача». По его мнению, врачи, как и полицейские, и работники пожарных служб, должны быть готовы в любой ситуации прийти на помощь человеку.

Да, в красную зону студентов-медиков никто насильно не отправляет, и в поликлиниках, по словам руководства УГМУ, учащиеся с пациентами прямо контактировать не будут. Однако и в поликлиниках риски заразиться коронавирусом сейчас высоки, и тех, кто не желает помогать там, вполне можно понять. Не все опытные врачи выдерживают работу в нынешнем напряжении из-за пандемии, что уж говорить о студентах, далеко не все из которых собираются быть инфекционистами.

В ТЕМУ Студенты Свердловского областного медицинского колледжа специальностей «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» входят в отряды волонтёров дезинфекционной мобильной группы. Они прошли подготовку по программе дополнительного образования «Медицинский дезинфектор» и выполняют дезинфекцию больниц, образовательных организаций, общественных мест, детских и спортивных площадок. Многие студенты других специальностей разных медучреждений стали волонтёрами акции «Мы Вместе» по доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям.

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Опубликовано в №219 от 24.11.2020