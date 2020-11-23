Названы средние зарплаты свердловских медиков

Средняя зарплата врачей составила 86 949 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области представлены сведения о средних зарплатах медицинских работников, которые трудятся в государственных и муниципальных организациях здравоохранения. Суммы заработков врачей озвучены по данным за первые три квартала 2020 года.

В этот период средняя зарплата медиков с высшим образованием составила 86 949 рублей. Заметно больше эта сумма оказалась в Екатеринбурге - 91 445 рублей. Один из самых высоких показателей зарегистрирован в Верхней Пышме - 98 401 рубль.

Средний медицинский и фармацевтический персонал получал по 45 269 рублей, в Екатеринбурге - по 53 478 рублей, в Среднеуральске - по 56 188 рублей.

Зарплата младшего медперсонала составила 44 216 рублей, в Екатеринбурге - 44 970 рублей. Одним из самых высоких уровней зарплаты отличился Алапаевск - 54 764 рубля, следует из данных Свердловскстата.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, сколько составили зарплаты медицинских работников в Свердловской области в I полугодии 2020 года. По сравнению с первыми шестью месяцами года оплата труда этих специалистов выросла на 1,9 — 3,5 тысячи рублей.

Добавим, в сентябре средняя заработная плата в Свердловской области достигла 42,2 тыс. рублей. Зарплата специалистов здравоохранения и социальных услуг составила в среднем 48,5 тыс. рублей, что на 23,7% выше уровня прошлого года.