Правительство РФ включит вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарств. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса, где, в частности, обсуждались новые меры поддержки населения страны. Глава кабмина заявил, что в ближайшее время все имеющиеся вакцины от COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых лекарств.

Председатель Правительства сказал, что препараты для лечения коронавируса должны быть доступны всем, кто хочет поставить прививку.

"В сегодняшней сложной ситуации особенно важно, чтобы люди могли вовремя и без проблем получить все необходимые им лекарства или медицинские изделия, имели к ним доступ как можно раньше и не запускали болезнь. Это необходимо для борьбы не только с коронавирусом, но и со многими другими серьёзными заболеваниями", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он также рассказал, что в 2021 году в перечень жизненно необходимых лекарств попадут ещё 25 наименований, среди которых четыре препарата из списка высокозатратных нозологий. По словам премьер-министра, несмотря на дороговизну некоторых лекарств, они будут включены в перечень, так как в них нуждаются россияне. Михаил Мишустин добавил, что расширение списка жизненно необходимых препаратов поможет сохранить здоровье людей и сделать медикаменты доступнее.

Напомним, 16 августа нынешнего года Правительство РФ внесло изменения в правила составления перечня жизненно необходимых лекарств. Согласно документу, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будут оперативно вносить медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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