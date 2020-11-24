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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2020, 08:26

Свыше 500 заболевших COVID-19 выявили уже в 12 свердловских городах

карта коронавируса

За последние сутки отметку в 500 заболевших перешагнули Красноуфимск и Красноуфимский район. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Число муниципалитетов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 500 заболевших коронавирусом, увеличилось до 12. Эту отметку перешагнул Красноуфимск (вместе с Красноуфимским районом).

За последние сутки там выявили сразу 17 случаев заражения COVID-19, и общее число инфицированных увеличилось до 514. Красноуфимск и Красноуфимский район поднялись сразу на две строчки в списке городов-лидеров по числу выявленных случаев - с 12-й на 10-ю, обойдя Краснотурьинск (512 случаев) и Нижнесергинский район (504), которые сутками ранее пополнили список муниципалитетов, достигнувших отметки в 500 заболевших.

Как следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, также в этот перечень входят Екатеринбург (24 402), Нижний Тагил (2 845), Верхняя Пышма (1 153), Ревда (1 140), Первоуральск (1 100), Берёзовский (992), Каменск-Уральский и Каменский район (972), Серов (658), Реж (522).

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