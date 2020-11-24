В Свердловской области за сутки выявлено 384 случая коронавируса

Чиисло заболевших коронавирусом на Среднем Урале приблизилось к 44 тысячам. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 384 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 43 996.

Выписались из больниц по выздоровлению 36,1 тысячи свердловчан, в том числе 387 - за последние сутки. То есть число выздоровевших вновь превысило число заболевших. На лечении остаются около 7 тысяч уральцев. 554 человека находятся в тяжёлом состоянии.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+273), Алапаевского района, Арамильского и Артинского ГО, Артёмовского, Берёзовского, Верхнего Тагила, Горноуральского ГО, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого ГО.

Стало известно также о 9 скончавшихся пациентах с COVID-19.

До этого на Среднем Урале шесть дней подряд обновлялись рекорды по суточной заболеваемости. Накануне стало известно о 389 новых заразившихся на Среднем Урале.

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