Фонд святой Екатерины передал «Областной газете» 200 одноразовых масок

«Областная газета» получила четыре упаковки одноразовых масок. Фото: Галина Соловьёва

«Областная газета» получила четыре упаковки одноразовых масок. Средства индивидуальной защиты изданию передали представители Фонда святой Екатерины.

Сегодня утром в редакцию поступили четыре упаковки защитных масок. В общей сложности, сотрудникам издания передали 200 средств индивидуальной защиты. Отметим, что партию масок получили все СМИ Екатеринбурга.

Это уже не первый раз, когда сотрудники фонда поддерживают таким образом средства массовой информации. Так, в апреле «Областная газета» получила от фонда два комплекта масок.

Напомним, ранее указом главы региона Евгения Куйвашева масочный режим в регионе был продлён до 7 декабря.

Большинство сотрудников «Областной газеты» трудятся в редакции, продолжают ездить на интервью и ежедневно, пять дней в неделю, выпускают печатную версию издания.

Указом губернатора Свердловской области местные печатные СМИ вошли в перечень непродовольственных товаров первой необходимости в период распространения коронавируса.

В конце мая СМИ и производство печатной продукции были внесены в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса.