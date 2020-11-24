СOVID-19: бесплатные препараты и схемы лечения

Бесплатные препараты для лечения коронавируса на дому положены только тем свердловчанам, у кого есть положительный результат теста на СOVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, теперь положены бесплатные наборы препаратов от COVID-19. Как сообщил журналистам в конце прошлой недели заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, всего в наш регион таких наборов пока поступило на 13 тысяч человек. По мнению заместителя губернатора области, этого достаточно.

На 162,2 млн рублей

С наступлением второй волны коронавируса в Свердловской области увеличилось число больных COVID-19, которые могут проходить лечение дома, так как болезнь у них протекает не тяжело. Таким людям приходилось по несколько дней вызывать врача на дом, чтобы добиться получения больничного листа (об этом «ОГ» писала в №211 от 12.11.2020) и назначения необходимого лечения, а потом просить родных и знакомых судорожно искать нужные лекарства, которые почти исчезли из аптек. Теперь проблема вызвать врача и добиться подтверждения положительного результата теста на COVID-19, к сожалению, осталась, но зато необходимые для лечения препараты сейчас должны выдавать бесплатно. На закупку этих лекарств Правительство России перечислило регионам более 5 млрд рублей. Свердловская область из них получила 162,2 млн рублей.

Бесплатные препараты для лечения коронавируса уже выдают как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах Свердловской области.

– Выдача бесплатных лекарств больным коронавирусом, которые проходят лечение на дому, в Кировградском районе началась с прошлой пятницы, – рассказала «Облгазете» главный врач Кировградской центральной городской больницы Лариса Борисенко. – До конца ноября у нас ожидается ещё одна поставка препаратов, следующая – в начале декабря. Всего в нашем районе на амбулаторном лечении сейчас находятся около 300 больных коронавирусом.

Важно Если болеющие коронавирусом дома сейчас должны получать лекарства бесплатно, то у других по-прежнему остаются сложности с самостоятельной покупкой препаратов в аптеке. В екатеринбургских и других аптеках Свердловской области явная нехватка разных противовирусных препаратов, антибиотиков и других лекарств, которые назначают для лечения и профилактики COVID-19 и ОРВИ. Казалось бы, дефицит медицинских препаратов вызван чрезмерным спросом на них, но истинная причина – вступление в силу обязательной маркировки лекарств в России с 1 июля 2020 года. Аптеки столкнулись с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов и оказались в ситуации, когда просто не могут принять товар или ввести его в оборот. Когда ситуация в регионах России стала критической, Правительство России ввело упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса до 1 января 2021 года, а потом продлило его ещё на год. – Спрос на медикаменты сейчас ажиотажный, при том что промышленность Российской Федерации в 20 раз увеличила мощности по выпуску препаратов, в том числе противовирусных, – говорит Павел Креков. – Значительное усилие всех предприятий сейчас направлено на то, чтобы обеспечить поликлиники теми наборами медикаментов, которые мы бесплатно даём населению. Запасы на складах свердловских аптек, по словам Павла Крекова, сейчас растут, но по-прежнему ряд препаратов, например гриппферон, в значительном дефиците. То есть во пандемии COVID-19 мы остались практически без лекарств. – Ситуация с аптеками – ужас, при том, что всё это было прогнозируемо, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Мы как минимум несвоевременно начали эту маркировку лекарств, на которую наложился повышенный спрос на препараты. То, что её нельзя было вводить именно сейчас, просто очевидно. Это один из примеров нескоординированности. К тому же смысла в маркировке лекарств нет: поддельных препаратов, от которых эта маркировка должна защищать население, ничтожно мало. И издержек от неё будет намного больше, чем экономические потери от контрафакта. Система поставок лекарств налаживается неделями и месяцами. Проблема копилась с лета и рванула осенью, так что для разрешения ситуации явно потребуется несколько месяцев.

А что внутри?

«Бесплатные лекарства получат все пациенты с подтверждённым COVID-19, находящиеся на домашнем лечении, – сообщили «Облгазете» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. – После регистрации больного в базе амбулаторного ковид-центра лекарства ему будут доставлять медработники во время плановых посещений. В каждом случае набор медикаментов индивидуален.»

Как пояснил «Облгазете» главный врач режевской ЦРБ Александр Язвенко, в бесплатные наборы для лечения больных коронавирусом на дому входят препараты в соответствии с утверждённым стандартом оказания помощи больным ковидом. То есть согласно последней версии временных методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения COVID-19 Министерства здравоохранения России. В ней прописаны препараты фавипиравир, умифеновир (торговое название «Арбидол». – Прим. ред.), ремдесивир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

О том, чем лечат больных коронавирусом на Среднем Урале, «Облгазете» рассказали некоторые врачи свердловских больниц (см. «ОГ» №№206 от 03.11.2020), в то время как большинство отказывались давать комментарии, ссылаясь на медицинскую тайну. Теперь же эту тайну раскрыло само министерство здравоохранения Свердловской области, опубликовав приказ № 2066-п, где прописаны все рекомендованные схемы лечения в амбулаторных условиях.

Вакцинация Пока на территории Свердловской области, по словам Павла Крекова, не зарегистрированы случаи сезонного гриппа, что позволяет продолжать вакцинацию населения. В конце прошлой недели наш регион получил ещё 139 тысяч доз вакцин от гриппа для взрослых и детей, которые направили во все муниципалитеты области. В среднем прививка от сезонного гриппа начинает работать через две недели после её введения человеку. Напомним, что в интервью «Облгазете» главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских отмечал, что «прививаться от гриппа в этом сезоне нужно всем, кто не имеет медицинских противопоказаний» (см. «ОГ» №153 от 21.08.2020). Медики опасаются, что одновременное сочетание в организме человека вируса гриппа и коронавируса создаст большую угрозу осложнений. Поэтому власти региона рассчитывают привить как можно большее число людей, тем самым, по мнению Павла Крекова, создав подушку безопасности под сезон зима-весна. Что касается прививки от коронавируса, то до конца года в Свердловскую область поступит более 3 700 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» (другое название – "Гам-Ковид-Вак"), разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В первую очередь будут прививать людей из групп повышенного риска заражения. К массовой вакцинации в России, как сказал в конце октября Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!», надеются приступить к концу 2020 года. – Средний срок выработки антител после вакцинирования от коронавируса – 43 дня, – сообщил Павел Креков на встрече с журналистами. – У кого-то они появляются уже на третий день, а у кого-то – на 50–60-й день. Это зависит от иммунитета и множества других факторов. Если беречь себя в это время, то от вакцины будет результат. Эффективность вакцины «Спутник V», по данным учёных, составляет 95 процентов, в то время как вакцина от обычного гриппа имеет эффективность 65 процентов. Но прививка не гарантирует полную защиту, она даёт минимизацию осложнений и более лёгкое течение болезни. Мне известны три случая заболевания после вакцины от COVID-19. Первый – человек, который делал прививку, как выяснилось, уже будучи больным, потому что он заболел на пятый день. Двое других заболели на одиннадцатый день. Отметим, что в минувший понедельник Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявило, что вторая вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца этого года. В этот же день премьер-министр РоссииМихаил Мишустин сообщил, что вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов.

Все указанные препараты по сути практически дублируют лечение больных коронавирусом в стационаре. Из схем видно, что свердловчанам, лечащимся от коронавируса на дому, должны выдавать умифеновир (арбидол), препараты на основе интерферона альфа в виде спреев, разные антибиотики, антикоагулянты и даже парацетамол. Среди перечня лекарств есть и очень дорогие таблетки с действующим веществом фавипиравир, стоимость которых в аптеках составляет более шести тысяч рублей. Однако все эти препараты до единого каждому больному не выдают. Как пояснил «Облгазете» главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин, врач сначала осматривает больного и только потом принимает решение, какая схема лечения подходит конкретному пациенту.

Все необходимые лекарства медработник должен выдавать уже при первом посещении больного COVID-19. Так что теперь, если всё пойдёт без сбоев, свердловчане будут лечиться от коронавируса с меньшими нервами и без личных финансовых затрат. А вот тем, кто уже переболел COVID-19 и лечился дома за свой счёт, потратив на это 5–20 тысяч рублей, к сожалению, бессмысленно рассчитывать на какую-либо компенсацию. По словам Павла Крекова, таким людям, как и всем переболевшим COVID-19, будут рекомендовать только необходимую реабилитацию, которой власти обещают уделить особое внимание.

В ТЕМУ Коварность COVID-19 заключается не только в непредсказуемом течении заболевания, но и в возможных осложнениях после выздоровления. Сегодня ведутся разработки препаратов от последствий после коронавируса, а также существуют программы реабилитации людей, перенёсших COVID-19. В Свердловской области есть несколько центров по реабилитации пациентов после коронавируса. - Реабилитация пациентов после коронавируса ведётся многопрофильно, - говорит главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. - Она направлена на восстановление различных органов, не только дыхательных, но и сердечно-сосудистой системы. Оказывается и психологическая поддержка, потому что у выздоровевших от COVID-19 часто наблюдается синдром тревожности. В реабилитации нуждаются прежде всего перенесшие тяжёлую форму коронавируса и имеющие изменения по данным компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки. Как правило, это пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями. - Сначала пациент сдаёт общие лабораторные анализы и проходит первичный осмотр. Далее с ним работает мультидисциплинарная бригада, в которую входит врач-пульмонолог, врач-ЛФК, инструктор ЛФК, физиотерапевт и остальные специалисты по показаниям, - объясняет врач-пульмонолог медицинского объединения "Новая больница" Наталья Эсаулова. - Эта бригада определяет реабилитационный потенциал и объём необходимых и безопасных для конкретного пациента реабилитационных мероприятий. Основные среди них: инспираторный тренинг (дыхательная гимнастика), занятия с инструктором ЛФК, чтобы восстановить мышечную силу, тонус и справиться с астеническими синдромами (слабость, утомляемость. - Прим. ред.). Также пациенту назначаются физиотерапевтические процедуры по показаниям. Врачи составляют индивидуальный план и рекомендации по питанию и витаминотерапии. При наличии показаний проводится инфузионная терапия, то есть подключение к капельнице. После выписки пациенту необходимо и дальше следовать рекомендациям специалистов, а также делать КТ лёгких по направлению врача-пульмонолога. Восстановительный период после коронавируса длится от двух месяцев до года. Всем людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, специалисты советуют постепенно увеличивать физическую активность, которая считается основой реабилитации.

Схемы лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях, рекомендованные Министерством здравоохранения Свердловской области № 2066-п от 13.11.20*

Лёгкое течение

Схемы Препарат Лечение Схема 1 Фавипиравир Для пациентов с массой тела меньше 75 кг: по 1 600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго по десятый день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1 800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг 2 раза в сутки со второго по десятый день. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. Схема 2 Гидроксихлорохин 400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза в сутки), в течение шести-восьми дней. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. Схема 3 Умифеновир 200 мг четыре раза в сутки в течение пяти-семи дней. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки.

Среднетяжёлое течение (без пневмонии)

Схемы Препарат Режим дозировки Схема 1 Фавипиравир Для пациентов с массой тела меньше 75 кг: по 1600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго по десятый день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг 2 раза в сутки со второго по десятый день. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. Ривароксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней. или Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней. Схема 2 Гидроксихлорохин 400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза в сутки), в течение шести-восьми дней. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. Ривароксабан**илиАпиксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней. 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней. При появлении признаков бактериальной суперинфекции в схему один или два назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней. Амоксициллин+клавулановая кислота 0,5 грамм внутрь каждые восемь часов или 0,875 грамм внутрь каждые 12 часов или 2 грамма внутрь каждые 12 часов (таблетки с модифицированым высвобождением) или Амоксициллин 0,5 или 1 грамм (предпочтительно) внутрь каждые восемь часов или Азитромицин 0,5 грамм внутрь в первый день, затем по 0,25 грамм каждые 24 часа (пятидневный курс) или Левофлоксацин 0,5 грамм внутрь каждые 12 часов или 0,75 грамм каждые 24 часа или Моксифлоксацин 0,4 грамм внутрь каждые 24 часа или Кларитромицин 0,5 грамм внутрь каждые 12 часов

Среднетяжёлое течение (с пневмонией)

Схема 1 Фавипиравир Для пациентов с массой тела меньше 75 кг: по 1 600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго по десятый день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1 800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг 2 раза в сутки со второго по десятый день. Ривароксабан**

или

Апиксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней. 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней. Дексаметазон*** или 6 мг в сутки в течение пяти-десяти дней. Преднизолон*** или 45 мг в сутки в течение пяти десяти дней. Метилпреднизолон*** 36 мг в сутки в течение пяти десяти дней. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. Схема 3 Гидроксихлорохин 400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза в сутки), в течение шести-восьми дней. Ривароксабан** или 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней. Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней. Дексаметазон*** или 6 мг в сутки в течение пяти-десяти дней Преднизолон*** или 45 мг в сутки в течение пяти десяти дней. Метилпреднизолон*** 36 мг в сутки в течение пяти десяти дней. ИФН-а, интраназальные формы По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впрыскивание пять-шесть раз. Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырех грамм в сутки. При появлении признаков бактериальной суперинфекции в схему один или два назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней. Амоксициллин+клавулановая кислота или 0,5 грамм внутрь каждые восемь часов или 0,875 грамм внутрь каждые 12 часовили 2 грамм внутрь каждые 12 часов (таблетки с модифицированым высвобождением) Амоксициллин или 0,5 или 1 грамм (предпочтительно) внутрь каждые восемь часов Азитромицин или 0,5 грамм внутрь в первый день, затем по 0,25 грамм каждые 24 часа (пятидневный курс) Левофлоксацин или 0,5 грамм внутрь каждые 12 часов или 0,75 грамм каждые 24 часа Моксифлоксацин или 0,4 грамм внутрь каждые 24 часа Кларитромицин 0,5 грамм внутрь каждые 12 часов

* все указанные препараты отпускаются и принимаются строго по назначению врача

* при наличии факторов риска тромбообразования

*** по показаниям (сочетание данных компьютерной томографии (объём поражения более 50 процентов с двумя и более признаками; снижения сатурации кислорода в крови до менее, чем менее 93 процентов; С-реактивный белок более 40 мг на литр; лихорадка выше 38 градусов Цельсия в течение пяти дней)

Опубликовано в №220 от 25.11.2020