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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2020, 20:49

Общая сумма штрафов за нарушение особого режима в Свердловской области превысила 35 миллионов

Полицейские

Сотрудники органов внутренних дел и министерства общественной безопасности составили почти 40 тыс. протоколов об административных нарушениях. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов рассказал о ходе проверок соблюдения особого режима, введённого на территории региона из-за коронавируса. По его словам, общая сумма штрафов за нарушение положений режима повышенной готовности превышает 35 млн рублей.

Как заявил Азат Салихов в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 на Среднем Урале, контрольные группы, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, министерства общественной безопасности и местных администраций, действуют во всех муниципальных образованиях Свердловской области.

Всего по региону было проведено порядка 23 тыс. контрольных мероприятий, из которых около 3,5 тыс. — в Екатеринбурге. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, с начала усложнения эпидситуации в регионе специалисты провели свыше 220 тыс. профилактических бесед с уральцами. В основном, проверки проходят в общественном транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и торговых центрах.

Замгубернатора Свердловской области отметил, что сотрудники органов внутренних дел и министерства общественной безопасности составили почти 40 тыс. протоколов об административных нарушениях.

"На сегодняшний день по результатам рассмотренных протоколов, судами назначено 23,3 тысячи административных наказаний в виде штрафа на общую сумму более 35 миллионов рублей", - уточнил Азат Салихов.

Напомним, что за прошедшие сутки на Среднем Урале подтвердили 384 новых случая заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных приблизилось к 44 тысячам. Стало известно также о 9 скончавшихся пациентах с COVID-19.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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