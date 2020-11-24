Госдума РФ утвердила законопроект о реформе системы ОМС

Састным страховым компаниям будет запрещено работать с федеральными клиниками с 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно документу, частным страховым компаниям будет запрещено работать с федеральными клиниками с 2021 года.

Как сообщается на сайте Госдумы, полномочия страховщиков по контролю и финансированию медицинской помощи, оказываемой федеральными больницами, перейдут к фонду ОМС. При этом нормативы объёмов оказания специализированной помощи будет определять Правительство РФ - на эти цели кабмин выделит в 2021 году более 119 млрд рублей.

Кроме того, нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации, будет уменьшен с 1-2% до 0,8-1,1%.

"Уменьшение размера средств, предоставляемых страховой медицинской организации на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до6,8 млрд. рублей к 2023 году", - говорится в пояснительной записке к документу.

Благодаря новому закону появится механизм целевого финансирования федеральных медорганизаций, который положительно скажется на материальной обеспеченности больниц и оперативности оказания помощи. При этом есть риск увеличения числа случаев ненадлежащего оказания медицинских услуг, ФМОС не заинтересован в поиске нарушений и наложении штрафов на больницы.