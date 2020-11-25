70% заболевших коронавирусом приходится на пять свердловских городов

На лечении остаются около 7 тысяч уральцев. Это 0,16 % от числа всех жителей области. Фото: Галина Соловьёва

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области 25 ноября перевалит за 44 тысячи. 70% инфицированных или почти 31 тысяча приходится на пять городов.

Речь идёт о Екатеринбурге (24 675 инфицированных), Нижнем Тагиле (2 857), Верхней Пышме (1 153), Ревде (1 140) и Первоуральсске (1 100). В остальных свердловских городах с начала пандемии поставлено менее тысячи диагнозов COVID-19, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на утро 25 ноября, из больниц по выздоровлению выписались 36 тысяч свердловчан, в том числе 387 - за последние сутки. Число выздоровевших превысило число заболевших (384). На лечении остаются около 7 тысяч уральцев. Это 0,16 % от числа всех жителей области.

Читайте также:

Свердловский минздрав опубликовал список лекарств для лечения COVID-19 на дому.

Свыше 500 заболевших COVID-19 выявили уже в 12 свердловских городах.

Фото: данные на 24 ноября

Фото: данные на 24 ноября

Фото: данные на 24 ноября