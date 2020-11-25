Вакцины от коронавируса внесены в перечень жизненно важных препаратов

Михаил Мишустин также встретился с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. По словам премьер-министра, вакцинация должна быть добровольной и доступной по цене.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, с 2021 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет расширен до 788 наименований. Список пополнится 25 новыми наименованиями. В том числе - вакцинами от коронавируса, которые внесут в перечень ещё раньше — уже в начале декабря 2020 года. Ожидается, что это позволит обеспечить доступность препарата.

Помимо вакцин от COVID-19, распоряжением Правительства расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В список войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб.

«Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что накануне Михаил Мишустин также встретился с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне: возможность привиться от коронавируса должна быть у каждого человека в каждом регионе. Сама вакцинация при этом будет исключительно добровольной.

«Необходимо убедиться, что субъекты Российской Федерации, их медицинские организации готовы к приёму и хранению вакцины. Каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для её перевозки по всей цепочке – от производства до медицинских учреждений», - заявил Михаил Мишустин.

Напомним, о скором включении вакцины от COVID-19 в перечень жизненно необходимых лекарств глава кабмина заявил 23 ноября в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

16 августа нынешнего года Правительство РФ внесло изменения в правила составления перечня жизненно необходимых лекарств. Согласно документу, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будут оперативно вносить медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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