С начала пандемии коронавирусом заболели более 44 тысяч свердловчан

В Екатеринбурге за сутки подтверждено 237 диагнозов COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 388 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели более 44 тысяч свердловчан.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 237 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 384 заболевших. Из них 36 580 пациентов уже вылечились. В том числе за последние сутки из больниц выписался 401 человек. На лечении находятся около 7 тысяч свердловчан.

Состояние 569 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 214 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 980 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 384 диагноза COVID-19. До этого на Среднем Урале шесть дней подряд обновлялись рекорды по суточной заболеваемости. Так, сутками ранее стало известно о 389 новых заразившихся свердловчанах.

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