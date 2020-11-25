В России второй день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19

С начала пандемии в стране заболели 2 162 503 человека. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России выявлено 23 675 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 2 162 503 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (4685) и Санкт-Петербурге (3421). В Свердловской области заразились 388 человек. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С болезнью справились 1 660 419 жителей страны. В том числе за последние сутки из больниц выписался 25 748 человек.

Фото: Оперативный штаб

За 24 часа скончались ещё 507 носителей инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 37 538 россиян.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 73,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 452 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 486 272 человек.

Напомним, что за прошлые сутки в России было выявлено 24 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В минувший понедельник в России впервые обнаружили более 25 тысяч пациентов с коронавирусом за сутки.