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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2020, 12:54

На Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов с COVID-19

Смерть от коронавируса

С начала пандемии болезнь унесла жизни 980 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё десять человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 980 жителей региона.

Информацию о десяти летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 980», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о девяти скончавшихся пациентах.

В целом по России за минувшие сутки умерло 507 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 37 538 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 388 случаев заражения.

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Областная газета Свердловской области

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