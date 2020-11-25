На Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов с COVID-19

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё десять человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 980 жителей региона.
Информацию о десяти летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 980», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Напомним, накануне сообщалось о девяти скончавшихся пациентах.
В целом по России за минувшие сутки умерло 507 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 37 538 россиян.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 388 случаев заражения.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале