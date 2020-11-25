Свердловские власти начали подавать иски на лаборатории, где долго делают тесты на COVID-19

В нескольких лабораториях Свердловской области были выявлены нарушения правил проведения теста на коронавирус методом ПЦР. Фото: Павел Ворожцов.

В нескольких лабораториях Свердловской области были выявлены нарушения правил проведения теста на коронавирус методом ПЦР. Заместитель губернатора региона Павел Креков отметил, что в отношении этих организаций были поданы соответствующие исковые заявления.

Напомним, 16 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об изменении санитарно-профилактических правил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В частности, в документе прописано, что лабораторное исследование на коронавирус необходимо провести в течение 48 часов после поступления биологического материала, а выписка пациентов из больниц может осуществляться после одного отрицательного теста на COVID-19.

В ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области Павлу Крекову задали вопрос, все ли лаборатории справляются с новыми правилами и были ли выявлены нарушения.

"Да, (нарушения) зафиксированы. Мы даже подали несколько исковых заявлений. Сейчас мы проводим работу с теми лабораториями, которые биологический материал отправляют для анализа в другие субъекты РФ, что ещё сильнее удлиняет время теста", - заявил заместитель главы Среднего Урала, добавив, что на некоторые лаборатории наложены санкции.

По его словам, несмотря на то, что ещё не все лаборатории соблюдают правила Роспотребнадзора должным образом, скорость проведения анализов значительно выросла. Павел Креков подчеркнул, что у лабораторий есть возможность укладываться в 48 часов, так как новые правила Роспотребнадзора позволяют не брать анализы у контактных без симптоматики COVID-19, а также выписывать пациентов с коронавирусом уже после первого отрицательного теста. При этом замгубернатора не назвал лаборатории, с которыми судятся власти региона.

Ранее Президент России Владимир Путин говорил, что 48 часов для проведения теста на COVID-19 - это всё ещё большой срок.