Представлены новые данные о социальном статусе заболевших коронавирусом свердловчан

Более половины заразившихся составили работающие граждане. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области представили социальную структуру заболевших коронавирусом за последнюю неделю. Более половины заражённых - это работающие граждане.

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на таких свердловчан пришлось 52,3% от всего числа случаев, зарегистрированных за семь дней. По сравнению с предыдущей неделей их доля выросла с 50,5%.

На втором месте с 23,5% оказались неработающие уральцы трудоспособного возраста. Их доля тоже увеличилась (ранее она составляла 20,3%). На третьем месте - пенсионеры с 14,6%. Их в процентном соотношении, наоборот, стало меньше (неделей ранее было 17,7%).

Молодое население Среднего Урала болеет COVID-19 реже, чем взрослое. Так, школьники составили 5,9% в общей структуре (вместо 7% на прошлой неделе), дошкольники, посещающие детские сады, - 2,1% (вместо 2,6%), дети до 6 лет, которые в садики не ходят, - 1,5% (вместо 1,9%). Среди студентов инфицированных, как и семь дней назад, не выявлено.

Напомним, ранее была обнародована свежая статистика по возрасту заболевших.

За последние сутки в Свердловской области выявили 388 случаев заболевания. Всю прошедшую неделю количество подтверждаемых ежедневно диагнозов превышало 300.