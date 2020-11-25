За неделю 36,5 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 36,3%. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за неделю с 16 по 22 ноября зарегистрировано 36 579 заболевших ОРВИ. Случаев гриппа в регионе выявлено не было.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости за неделю составил 87,4 на 10 тыс. населения. Это выше уровня эпидпорога на 36,3% и на 2% больше, чем неделей ранее. Напомним, на неделе с 9 по 15 ноября на Среднем Урале подтвердили 35 866 случаев ОРВИ.

В Екатеринбурге за неделю выявлено 13 182 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 6,1%, но на 15,7% меньше, чем за прошлую неделю.

Среднееобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 и более раз в городских округах Богданович, Верх-Нейвинский, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, в Режевском, Кировградском, Нижнетуринском городских округах, а также в муниципальных образованиях Ирбит и Карпинск.

Кроме того, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 4 329 случаев внебольничных пневмоний. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 6%.

Среднеобластной показатель заболеваемости внебольничными пневмониями превышен в 1,5 раза и более в городских округах Каменский, Верхний Тагил, Рефтинский, Невьянском городском округе, в Каменске-Уральском, Гаринском городском округе, в Верхней Туре, ЗАТО Свободный, Ирбитском МО, Красноуфимске и Красноуфимском районе, в Краснотурьинске.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 388 случаев заражения COVID-19