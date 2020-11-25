Россияне смогут узнавать результаты теста на коронавирус через портал Госуслуг

Результаты теста будут загружаться в личный кабинет в течение часа после их получения.Фото: Павел Ворожцов.

Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили сервис, позволяющий гражданам узнавать результаты теста на COVID-19 через Единый портал госуслуг. Результаты будут загружаться в личный кабинет в течение часа после их получения.

Как сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, получать уведомления о готовности результатов теста на COVID-19 смогут граждане, которые сдавали анализы в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора — в стране действует более 450 таких организаций. Результаты будут загружаться в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" в виде QR-кода.

"Новый сервис станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа", – заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов.

На сегодняшний день на Единый портал госуслуг загружено порядка 130 тыс. справок, а в сутки на портал поступает около 15 тыс. результатов исследований. В ближайшее время это число планируют увеличить до 40 тыс. результатов в сутки. Все лаборатории и медцентры будут подключены к сервису до конца первого квартала 2021 года.

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