В России начинаются пострегистрационные исследования второй вакцины от коронавируса

Участниками испытаний станут 3 тыс. человек старше 18 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В России стартуют пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона». Ведётся набор добровольцев.

Исследования вакцины, разработанной центром «Вектор», проведут в медицинских организациях Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан.

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, участниками испытаний станут 3 тыс. человек старше 18 лет. Им предстоит посещать клинические базы по определённому графику, проходить запланированные процедуры и сдавать анализы.

Оценивать уровень иммунитета, сформировавшегося после вакцинации, медики будут с помощью ИФА тест-систем, которые обладают высокой чувствительностью при выявлении антител.

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в середине октября. До этого «Вектор» провёл два этапа испытаний «ЭпиВакКороны». Ожидается, что она поступит в гражданский оборот до конца этого года.