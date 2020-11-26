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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2020, 09:41

Ещё в двух свердловских муниципалитетах число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Карта распространения коронавируса

За минувшие сутки отметку в тысячу заболевших преодолели Берёзовский и Каменск-Уральский и Каменский район. Фото: Галина Соловьёва

Уже в семи муниципалитетах Свердловской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило тысячу человек. За минувшие сутки отметку преодолели Берёзовский, Каменск-Уральский и Каменский район.

Согласно карте распространения COVID-19 на Среднем Урале, которая приведена на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге с начала пандемии выявлено 24 912 случаев заболевания (+237 за сутки), в Нижнем Тагиле заболели 2 867 человек (+10), в Ревде подтверждено 1 185 диагнозов (+45), в Верхней Пышме — 1 154 (+1), в Первоуральске — 1 111 (+11), в Каменске-Уральском и Каменском районе заболел 1 001 человек (+15), а в Берёзовском — 1000 (+5).

Внизу таблицы без изменений: меньше всего заболевших в Пелыме (3), Гарях (4) и пгт Малышева (6). Ни одного случая заболевания не выявлено в окрестностях Таборов.

Напомним, что всего за прошлые сутки в регионе было выявлено 388 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 384 заболевших.

Добавим, что по данным Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, за прошлые сутки в регионе было проведено 962 исследования, обследовано 807 человек. Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами обследовано 245 919 человек, проведено 276 369 исследований.

Областная газета Свердловской области

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