В Свердловской области - новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

За всё время пандемии COVID-19 подтвердился у 44 775 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 391 случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд суточной заболеваемости: предыдущий максимум превышен на два случая.

В Екатеринбурге вирус подхватили ещё 156 человек. Также заболевшие выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского ГО, Артёмовского, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Рефтинского, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Талицкого и Тугулымского ГО.

За всё время пандемии COVID-19 подтвердился у 44 775 свердловчан.

Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, в настоящее время 535 пациентов пребывают в тяжёлом состоянии, из них 219 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Число выписанных пациентов превзошло число заболевших граждан. Так, за прошедшие 24 часа из больниц домой ушли 395 человек. Общее число выписанных достигло 36 975.

От коронавируса умерли ещё восемь уральцев. Всего с начала пандемии его жертвами стали 988 жителей региона.

Напомним, накануне на Среднем Урале было зарегистрировано 388 случаев.