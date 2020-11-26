Число жертв COVID-19 в Свердловской области выросло на восемь

На Среднем Урале скончались ещё восемь человек, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число жертв заболевания достигло 988.
Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.
Количество скончавшихся от вируса на Среднем Урале увеличивается ежедневно уже по протяжении почти двух месяцев: последний раз ни одного случая смерти не зарегистрировали 28 сентября.
Добавим, по количеству задокументированных за всё время пандемии летальных исходов Свердловская область находится на седьмом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей, Красноярского края.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале