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26 ноября 2020, 13:18

Число жертв COVID-19 в Свердловской области выросло на восемь

скорая помощь

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале выросло до 988. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале скончались ещё восемь человек, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число жертв заболевания достигло 988.

Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Количество скончавшихся от вируса на Среднем Урале увеличивается ежедневно уже по протяжении почти двух месяцев: последний раз ни одного случая смерти не зарегистрировали 28 сентября.

Добавим, по количеству задокументированных за всё время пандемии летальных исходов Свердловская область находится на седьмом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей, Красноярского края.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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