Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2020, 14:54

Стало известно, какая больница в Екатеринбурге вернётся к плановой работе

Больница

Из списка инфекционных стационаров будут исключены центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" и отделение медцентра "Бонум". Фото: Павел Ворожцов.

Медучреждения Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. В частности, до конца текущей недели из списка инфекционных стационаров будут исключены центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" и отделение медцентра "Бонум".

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, речь идёт об отделении медцентра "Бонум", расположенном по адресу Бардина, 9 в Екатеринбурге. После возврата центра медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" к режиму плановой работы, пациенты с осложнениями от коронавируса смогут проходить в нём курсы восстановительного лечения.

Остальные медучреждения Свердловской области будут возвращаться к оказанию плановой помощи по мере изменения эпидобстановки.

Напомним, о возврате двух региональных медцентров к докоронавирусному режиму работы сообщил вчера замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, уже несколько дней подряд число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших COVID-19, в связи с чем свободных коек становится больше.

В прошлую пятницу, 20 ноября, заместитель губернатора сообщал, что власти региона планируют перевести ряд коек для пациентов с коронавирусом в плановый режим работы. По его словам, сейчас на Среднем Урале имеется около 35-36 тыс. коек, из которых около 10 тыс. - инфекционные.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2020, 15:42 / Экономика
Госдума РФ утвердила закон о федеральном бюджете на три года
26.11.2020, 15:40 / Общество
Екатеринбургский храм «Большой Златоуст» отмечает престольный праздник
26.11.2020, 15:36 / Общество
Кандидат в космонавты из Екатеринбурга сдал экзамен
26.11.2020, 15:26 / Общество
В Екатеринбурге загорелся автосервис на Ереванской
26.11.2020, 14:54 / Общество
Стало известно, какая больница в Екатеринбурге вернётся к плановой работе