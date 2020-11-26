Стало известно, какая больница в Екатеринбурге вернётся к плановой работе

Из списка инфекционных стационаров будут исключены центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" и отделение медцентра "Бонум". Фото: Павел Ворожцов.

Медучреждения Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. В частности, до конца текущей недели из списка инфекционных стационаров будут исключены центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" и отделение медцентра "Бонум".

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, речь идёт об отделении медцентра "Бонум", расположенном по адресу Бардина, 9 в Екатеринбурге. После возврата центра медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" к режиму плановой работы, пациенты с осложнениями от коронавируса смогут проходить в нём курсы восстановительного лечения.

Остальные медучреждения Свердловской области будут возвращаться к оказанию плановой помощи по мере изменения эпидобстановки.

Напомним, о возврате двух региональных медцентров к докоронавирусному режиму работы сообщил вчера замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, уже несколько дней подряд число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших COVID-19, в связи с чем свободных коек становится больше.

В прошлую пятницу, 20 ноября, заместитель губернатора сообщал, что власти региона планируют перевести ряд коек для пациентов с коронавирусом в плановый режим работы. По его словам, сейчас на Среднем Урале имеется около 35-36 тыс. коек, из которых около 10 тыс. - инфекционные.