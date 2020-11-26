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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2020, 19:51

Правительство РФ выделит 11 миллиардов на допвыплаты медработникам и студентам-медикам

Врач

Председатель Правительства отметил, что врачи, фельдшеры и медсёстры до сих пор трудятся в тяжёлых условиях. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства заявил о выделении дополнительных средств на поддержку медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Также по поручению Президента РФ кабмин выделит деньги на допвыплаты студентам-медикам.

Председатель Правительства отметил, что врачи, фельдшеры и медсёстры до сих пор трудятся в тяжёлых условиях.

"На прошлой неделе в ходе совещания Президент поручил Правительству продолжить поддержку медицинских специалистов. И сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей", - сказал Михаил Мишустин.

Он напомнил, что для разгрузки опытных медработников в больницы начали привлекать студентов медицинских колледжей и вузов, которые не связаны напрямую с лечением больных COVID-19. По поручению главы государства кабмин выделит на допвыплаты таким студентам 1 млрд рублей. Напомним, студентам медицинских училищ Владимир Путин поручил предусмотреть допвыплаты в размере 7 тыс. рублей в месяц, а для студентов медвузов, аспирантов и ординаторов - 10 тыс. рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

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