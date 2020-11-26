Свердловский оперштаб по борьбе с COVID-19 прокомментировал ход проверки Минздрава РФ

На Среднем Урале сейчас работают специалисты Министерства здравоохранения РФ и правительства Москвы. Фото: Павел Ворожцов

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области прокомментировал информацию о нарушениях, которые могли выявить в ходе проверки эксперты Министерства здравоохранения РФ. В оперштабе призвали не делать промежуточных выводов, а дождаться окончания инспекции.

По данным telegram-канала оперативного штаба, на Среднем Урале сейчас работают специалисты Министерства здравоохранения РФ и правительства Москвы. Эксперты прибыли в Свердловскую область для проведения консультаций по функционированию системы здравоохранения в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о выявленных в ходе московской проверки нарушениях в системе здравоохранения региона. В частности, сообщалось, что комиссия Минздрава РФ обнаружила несоответствия между занимаемым и свободным коечным фондом.

«Обращаем ваше внимание, что работа группы не завершена, а попытки интерпретации рабочих материалов и промежуточных выводов могут привести к ошибочным суждениям», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В оперштабе отмечают, что «совместная работа специалистов Москвы и Свердловской области максимально нацелена на глубокий аудит, выявление лучших практик и подготовку предложений по исправлению недочётов, что в итоге должно помочь системе здравоохранения наиболее эффективно действовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки».

Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 391 случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе с начала пандемии.