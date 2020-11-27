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27 ноября 2020, 08:32

В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом достигло 25 тысяч

карта коронавируса

В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 30 муниципалитетов, где зарегистрировали свыше 200 случаев инфицирования. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

С начала пандемии коронавирусом в Екатеринбурге заболели 25 068 человек. Это составляет 56% от общего числа заразившихся в Свердловской области.

Отметки в 25 тысяч уральская столица достигла накануне. За последние сутки в городе подтвердили 156 новых случаев заражения

Также очередной порог перешагнул Горноуральский городской округ. Там выявили ещё шесть пациентов с COVID-19, и общее число заболевших превысило 200. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 30 муниципалитетов, где зарегистрировали свыше 200 случаев инфицирования.

В пятёрку городов-лидеров по уровню заболеваемости наряду с Екатеринбургом входят Нижний Тагил (2 897), Ревда (1 220), Верхняя Пышма (1 164) и Первоуральск (1 135), следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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