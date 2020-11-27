На портале госуслуг запустили сервис для жалоб на проблемы с вызовом врачей

Власти Свердловской области уже заявили о создании единого колл-центра для пациентов с COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

На портале госуслуг заработал новый сервис, позволяющий сообщать о проблемах с дозвоном в медучреждения. Для этого нужно будет заполнять электронное обращение.

Пользователю необходимо зарегистрироваться на госуслугах, составить и направить жалобу, кратко описав ситуацию.

"Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удаётся дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись", - говорится на портале.

Ответ должен прийти в личный кабинет или на электронную почту. После этого будет предложено оценить качество решения проблемы. В случае низкой оценки в профильных ведомствах пройдёт проверка.

"Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - передаёт РИА "Новости" слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее он также проводил оперативные совещания по проблеме вызова врачей и заявлял, что по всей стране планируется запустить колл-центры по коронавирусу и чат-боты для тех, кто не может дозвониться до больниц.

Добавим, что на этой неделе замгубернатора Свердловской области Павел Креков уже заявил о создании единого колл-центра для пациентов с COVID-19.

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Фото: новый сервис на портале госуслуг